Stöckl imponert over Tande i kaoset

Kamil Stoch var best av de forhåndskvalifiserte hopperne med 128,5 meter i fredagens kvalifisering i Zakopane. Daniel-André Tande fra Kongsberg fulgte halvannen meter bak.

- Meget bra hoppet, selv i treningsdressen er han med helt ned. Dere kan forvente at han kjemper om pallplassering søndag, sier Stöckl.

Fremstår uthvilt og i form

Tande ser ikke ut til å la seg prege av alt oppstyret etter suksessen i hoppuka, der han vant to renn og var med i kampen om sammenlagtseieren til siste hopp.

- Det har vært mye oppmerksomhet og Daniel har vært med på mye i mediene, som Skavlan. Han er fortsatt seg selv, god til å restituere og bruker tid til å kjære fysisk trening midt oppe i det hele. Daniel fremstår som uthvilt og er fortsatt i god form. Han er fit for fight, sier Stöckl om Kongsberg-hopperen.

- Jeg er veldig imponert over ham. Det er ganske stor belastning på ham. Det er mange spørsmål og mye han må gjøre i tillegg til hoppingen. Det er oppmerksomhet nær sagt fra alle. Han er likevel den samme gamle gutten som elsker å hoppe på ski, sier østerrikeren.

Tande ødela sjansen i hoppukesammendraget da han satte inn en klips skjevt foran det siste hoppet. Etterpå har 22-åringen fått voldsomt med ros for å ha tatt på seg all skyld - uten forbehold. Der andre kanskje hadde lagt skylden på utstyret, rakk lysluggen hendene i været allerede dagen etter.

Voldsom interesse

Stöckl forteller om en voldsom interesse rundt norsk hoppsport.

- Det er vi veldig glad for. Flere og flere er interessert. Det øker verdien av idretten for oss. Vi håper flere barn begynner å hoppe på ski. En ting vi virkelig merker er større rekkevidde i sosiale medier, sier Stöckl.

- Og sponsorene er veldig fornøyde. De sier det er stor interesse fra andre samarbeidspartnere inn mot hopp. Vi ser flere norske tilskuere i bakken, forhåpentlig blir det også slik under Raw Air hjemme. Jeg er veldig stolt over at vi har dette hopplandslaget, sier Stöckl til NTB.

Johansson falt

Robert Johansson falt unødvendig på sletta og klarte ikke å kvalifisere seg til søndagens hopprenn i Zakopane.

Johansson landet på 121 meter, men den ene skien skar ut og Søre Ål-hopperen gikk over ende. Det så ikke ut til at Johansson pådro seg noen skade i det som så ut som et ukonsentrert fall.

- Det var Robert sin feil. Det er vanskelig å styre så lange ski. Det er bare noe som skjer, men det er heldigvis sjelden, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Laget er tatt ut

De øvrige norske hopperne tok seg greit videre. Tom Hilde var best av de norske som måtte kvalifisere seg. Asker-hopperen landet på 125 meter. 131,5 poeng holdt til tiendeplass. Med 124,5 meter og 130,2 poeng ble Anders Fannemel nummer 12.

Johann André Forfang hoppet 122 meter. Det holdt til 18.-plass med 125,8 poeng. Andreas Stjernen leverte et middels hopp. 121,5 meter og 122,1 poeng holdt bare til 20.-plass for Sprova-hopperen.

Joachim Hauer er tilbake i verdenscupen, men er et stykke unna toppformen. 118,5 meter og 120,5 poeng ga 23.-plass. Best av dem som måtte kvalifisere seg var Stephan Leyhe fra Tyskland med 131 meter og 142,1 poeng.

Det er lagkonkurranse i Zakopane lørdag, mens den individuelle konkurransen går søndag.

Forfang, Hilde, Fannemel og Tande representerer Norge i laghoppingen.

- Resultatene i dag avgjorde, forklarer Stöckl.

