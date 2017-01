Solevåg har ikke vært nær "panikknappen"

- Det pekte ikke oppover for meg i begynnelsen av sesongen i fjor heller. Det har vært det en del småslurv, noen skikjøringsfeil og skadeproblemer i begynnelsen av januar som har satt meg litt tilbake nå, forklarer han til NTB.

- Kan du si noe om hva problemene du sliter med består i?

- Hadde jeg visst hva som er problemet og hva som butter, så hadde jeg jo bare fikset det med en gang. Jeg tror først og fremst jeg mangler litt trygghet, så bare det kommer på plass, skulle det bli mye bedre. På trening klarer jeg meg fint, så jeg tror nok det bare er et tidsspørsmål før jeg er tilbake for fullt igjen, forteller han.

Går for enkeltrenn

Han har ikke hatt som mål å kjempe om totalcupen i slalåm i år. Han går for å gjøre det best mulig i enkeltrenn. Foreløpig har ikke det klaffet så bra, men han går på med krum nakke i både Kitzbühel til søndag og i Schladming to dager senere.

Nå legger han ikke skjul på at han venter på at det skal løsne for fullt.

- Ja, det gjelder å få det ut når det gjelder som mest, og ingen har trykt på panikknappen ennå. Nå går jeg for enkeltrenn og ikke totalen. Så det er målet framover, sier han.

- VM er ikke så langt unna, hva tenker du om det?

- Foreløpig tenker jeg ikke så mye på VM. Det er akkurat en måned på dagen i dag til vi skal kjøre slalåm i St. Moritz, så foreløpig ser jeg ikke lenger fram enn til neste renn. Det er god tid til VM, mener han.

Siste rennet

Sebastian Foss-Solevåg har en pallplass verdenscupen. Den kom i det aller siste rennet i fjor, men før det hadde han en mye jevnere og mer stabil sesongen enn hva tilfellet har vært i år.

- Hva tenker du om resten av sesongen?

- Nå tar jeg først rennene her i Kitzbühel og Schladming seriøst, og etter det får jeg en god treningsperiode på en precamp ved St. Moritz i forkant av VM, sier Solevåg.

- I fjor kom jeg ikke på pallen før i det aller siste rennet, så sammenlignet med i fjor ligger jeg ikke håpløst an. Selvsagt kjører jeg alltid for å gjøre det best mulig, og det har ikke vært bra nok det jeg har gjort til nå. Det må jeg innrømme, sier Sebastian Foss-Solevåg til NTB.

Selv om det er blitt mye stang ut, har han et avslappet forhold til skikjøringen.

- Ja, foreløpig har jeg et avslappet forhold til det. Det går litt opp og ned for alle. Det er en brutal idrett jeg holder på med, og jeg vet det er vanskelig å klaffe hvert år. Det gjelder å stå på, og en dag sitter det som det skal. Om det blir Kitzbühel, Schladming eller VM. Det gjenstår å se, understreker Solevåg.

