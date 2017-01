Federer hardt presset: - Ble reddet av serven

Federer kjempet seg videre til tredje runde i Australian Open etter settsifrene 7-5, 6-3, 7-6.

- Jeg har spilt her mange ganger. Det var nok til min fordel. Serven min holdt meg inne i kampen. Jeg er glad for at jeg klarte å gå videre, sa Federer etter kampen.

I tredje runde møter Federer knalltøff motstand i tsjekkiske Tomas Berdych, seedet som nummer 10 i turneringen. Federer er bare seedet som nummer 17 etter en fjorårssesong preget av skader.

Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori og Jo-Wilfried Tsonga tok seg også videre til tredje runde onsdag.

Førsteseedede Andy Murray hadde ikke altfor mange problemer mot russeren Andrej Rublev. Det eneste var at vrikket ankelen, men ikke verre enn at han knuste sin russiske motstander.

- Den blir nok bra igjen, når jeg bare får litt is og behandling på den, sa Murray.

I fjor besvimte svigerfaren til Murray på tribunen, noe som satte ham ut.

- Nå har jeg familien her igjen. I fjor ble det svært stressende, sa den toppseedede skotten.

(©NTB)