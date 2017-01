Sheffield United låner Riley

Det bekrefter Sheffield United mandag.

- Joe kan spille både på høyre- og venstresiden. Han er en anvendelig spiller, og det vil bli viktig for oss. Vi er glad for at Manchester United har latt ham komme hit, sier Sheffield United-manager Chris Wilder til klubbens nettsted.

20 år gamle Riley skal bidra til at Sheffield United klarer opprykk. Klubben topper League One etter 27 runder. League One er nivå tre i engelsk toppfotball.

