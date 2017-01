Ryste: - En av de råeste vi har

Tirsdag ble det kjent at Lund Svindal er operert i sitt kranglete høyre kne. Under inngrepet ble det påvist at alpinveteranens menisk hadde løsnet, hvilket var roten til smertene har slitt med den siste tiden.

Inngrepet betyr at årets sesong er over for romerikingen. Landslagslege Marc Strauss anslår at Lund Svindal står overfor en ny seks måneder lang periode med opptrening.

Sportssjef Claus Ryste tror 34-åringen igjen vil komme tilbake etter et ufrivillig langt avbrekk.

- Dette er ikke noen ønskesituasjon, men Aksel er en av de råeste vi har på å gjennomføre sånne ting. Det har han bevist før, sier han til NTB.

Ryste påpeker at det lå både gode og dårlige nyheter i tirsdagens beskjed om Lund Svindals operasjon.

- Vi har sett under operasjonen hvorfor han har hatt plagene sine. Nå har vi gjort noe med det. Det er de gode nyhetene. Og prognosene for at han blir helt frisk er gode, sier han.

Lund Svindal blir samtidig savnet i avslutningen på årets sesong.

- Aksel er en stor profil, en av de største i verdenscupen. Det har mye med hvordan han er som type. Vi vil alltid savne ham, sier sportssjefen.

- Har dere underveis fryktet at karrieren kunne være over?

- Spekulasjoner blir man sprø av, så vi prøver å unngå det. Nå er det viktigst å sørge for at vi har et godt nok støtteapparat tilgjengelig hjelp for ham, sier Ryste.

