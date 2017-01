Nadal suste til annen runde

Spanjolen, som har vunnet 14 Grand Slam-turneringer i karrieren, så fysisk sett ut til å være tilbake på sitt aller beste nivå i Melbourne.

Nadal, som har et skadepreget 2016 bak seg, slo Mayer 6,3, 6-4, 6-4. Kampen var over på litt i overkant av to timer.

Spanjolen gjorde dermed akkurat det samme som da han møtte tyske Mayer sist i 2012. Også da endte kampen på grus i Roma med spansk seier i tre strake sett.

Nadal og Mayer måtte slite seg gjennom tirsdagens kamp i ekstrem hete. Gradestokken viste temperaturer på opp mot 40 grader.

Med seieren har Nadal allerede kommet lenger i årets Australian Open enn han gjorde for ett år siden. Da ble det tap for Fernando Verdasco i første runde.

