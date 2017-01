Robben forlenget med Bayern

32-åringens gamle avtale hadde utløp kommende sommer, men Robben har nå forpliktet seg til å bli i den tyske fotballstorheten fram til sommeren 2018.

Nederlenderen kom til Bayern i 2009 og har siden vunnet fem ligatitler, fire cupmesterskap og bidratt til én mesterligatriumf.

- Arjen er en av de beste spillerne i verden i sin posisjon. Han har spilt her i nesten åtte år og er blitt en viktig del av klubben, sa Bayerns styreformann Karl-Heinz Rummenigge da den nye avtalen var i boks mandag.

Skader har riktignok begrenset Robbens spilletid de siste sesongene. Nå er imidlertid nederlenderen skadefri.

- Jeg er veldig glad for at jeg skal spille videre i Bayern. Klubben er én av de beste i verden, og München har blitt et hjem nummer to for meg og familien, sa han.

- Jeg vil gjerne fortsette å spille på høyeste nivå og vinne så mange trofeer som mulig, tilføyde den fotrappe vingen.

Bayern møter Freiburg når Bundesliga kommende fredag starter opp igjen etter vinterpausen.

