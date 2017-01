Ingen avklaring rundt Svindal

Lund Svindal har slitt med kneet siden Val Gardena før jul og han dro hjem fra Wengen etter to gjennomkjøringer der i forrige uke. 34-åringen skal gjennom undersøkelser på Olympiatoppen for å se hva som er årsaken til at kneet plager ham såpass at han ikke kan konkurrere.

- Det er ikke noe nytt. Vi har hatt noen runder med legene hvordan vi skal gripe dette an. Fokuset vårt er å få Aksel klar, sier sportssjefs Claus J. Ryste til NTB mandag.

Det var på Hausbergkanten i Kitzbühel for snart ett år siden at uhellet var ute og Svindal pådro seg både brusk og leddbåndskader i kneet. Mens konkurrentene skal sette utfor "Die Streiff" sitter altså Svindal og venter på legenes råd om hva som skal skje framover.

