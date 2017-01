Hamsik nærmer seg Maradona

Hamsik scoret ett av målene da Napoli slo Pescara 3-1 i Serie A. Målet var den slovakiske stjernens scoring nummer 106 for klubben.

Maradona, som overvar søndagens kamp for å markere at det er 30 år siden han selv ledet Napoli til klubbens første ligamesterskap, stoppet selv på 115 mål i den lyseblå drakta. Det er fortsatt klubbrekord.

Nå er argentineren i samtaler om en rolle i sin gamle klubb. Søndag hadde han et møte med klubbpresident Aurelio de Laurentiis.

- Dette var det første steget. Først og fremst må jeg rydde opp i problemene jeg har her i Italia, og deretter kan jeg jobbe for Napoli både her og i resten av verden, sa han.

28. februar skal en italiensk domstol etter planen avslutte en mer enn ti år lange feide mellom Maradona og de italienske myndighetene. Argentineren har hele tiden hevdet at han ikke skylder de mange millioner kronene som skatemyndighetene beskylder ham for å gjøre.

Maradona forgudes fortsatt i Napoli etter å ha vært lagets store stjerne på slutten av 1980-tallet. Ligagullene i 1987 og 1990 er fortsatt de eneste klubben har tatt.

Da argentineren ankom Napoli fredag kveld hadde et hundretalls fans møtt opp for å ønske ham velkommen. I bitende kulde hadde de tatt oppstilling utenfor legendens hotell.

- Det fortsetter å forbause meg. Det er ungdommer som aldri har sett meg spille, og i dag blir det opprømte og gråter for å få et bilde sammen med meg, sa Maradona.

Helt umulig er det ikke at han kan få oppleve et nytt ligagull til gamleklubben denne sesongen. Napoli er i øyeblikket nummer tre på tabellen i Serie A. Kun fire poeng skiller opp til ligaleder Juventus etter at sistnevnte røk 0-1 for Sampdoria søndag kveld.

