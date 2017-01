FIFA advarer Liverpool mot å bruke Matip

Matip spilte ikke i 1-1-kampen mot Manchester United søndag. Liverpool hadde ikke fått bekreftet fra verken Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) eller Det kamerunske fotballforbundet at midtstopperen var klar for spill, til tross for at Matip har gitt seg med landslagsfotball. Stopperen ga i fjor beskjed om at han ikke vil spille mer for Kamerun, men han var likevel med på en liste over en foreløpig tropp til Afrika-mesterskapet.

FIFA sier i en uttalelse til AFP at Liverpool må følge gjeldende regler, og at et brudd på disse vil bli etterforsket. Det hele handler om at klubben må få Kameruns tillatelse, skriver AFP.

Får ikke Liverpool det, risikerer Matip å måtte vente til Tottenham-kampen 11. februar for å få spille i den røde drakten igjen. Det betinger at Kamerun tar seg til finalen i Afrikamesterskapet.

Liverpool mener Matip bør kunne spille klubbfotball igjen umiddelbart, nettopp fordi forsvarsspilleren har uttalt at han har gitt seg med landslagsfotball.

