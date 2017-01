Mäkäräinen med suveren jaktstartseier

Den finske jenta startet med et forsprang på 22 sekunder, og det var tidlig klart at det aldri kom til å bli noen seierskamp. Til det var Mäkäräinen for god på både standplass og i sporet.

34-åringen holdt seg til kun én bom på tredje skyting. Hun slo Gabriela Koukalová med et helt minutt. I likhet med Laura Dahlmeier hadde tsjekkeren to bom allerede på første liggende skyting. Med en slik åpning var jakten på Mäkäräinen nesten over før den hadde begynt.

Olsbu innledet jaktstarten som nummer 17. Med kun et feiltreff (andre skyting) avanserte hun åtte plasser. Hun var 1.59,8 minutter bak vinnertiden.

- Det var et veldig bra løp. Jeg følte det gikk bedre i sporet i dag, så dette må jeg fortsette med. Jeg har også skutt bra i det siste. Formen peker oppover, sa Olsbu til NRK.

Tiril Eckhoff var derimot svært skuffet etter sin 31.-plass. Hun startet rennet som nummer 19, men fire bom og labert tempo i langrennssporet ødela for 26-åringen.

- Nå har jeg en kropp som ikke fungerer. Det er altfor dårlig, sa Eckhoff til NRK før hun gikk.

Ingrid Landmark Tandrevold endte på 50.-plass. Hun hadde tre bom.

