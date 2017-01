Liverpool-stopper må stå over mot erkerivalen

Matip har bestemt seg for å ikke spille mer landslagsfotball for Kamerun. Dermed er han ikke med til Afrikamesterskapet. Likevel tør ikke Liverpool å la Matip spille, da Merseyside-klubben fortsatt ikke har fått bekreftet av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) at midtstopperen er tilgjengelig for spill.

Frykten er at FIFA skal straffe Liverpool hvis Matip spiller.

- Det kamerunske fotballforbundet har ikke bekreftet at Matip kan spille klubbfotball mens Afrikamesterskapet pågår. Liverpool har bedt FIFA om å klargjøre situasjonen, skriver klubben i en uttalelse.

Kampen mellom United og Liverpool på Old Trafford starter klokken 17.00 søndag.

