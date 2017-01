Volleyball: NM-gull til Tromsø og Oslo

Det ble en klar NM-triumf til Tromsø. Laget vant to de to første settene og hadde for det meste god kontroll. Settsifrene ble til slutt 25-19, 26-24, 23-25, 25-19 i Tromsøs favør.

Kristoffer Østvik sikret 20 poeng for NM-vinneren, mens Vetle Hylland slo til med 26 poeng for Viking TIF.

Kronprinsparet så herrefinalen fra tribunen i Ekeberghallen. Også statsminister Erna Solberg (H) var til stede.

Tidligere på dagen vant Oslo Volley 3-0 over Randaberg i kvinnefinalen. Laget fra hovedstaden sikret triumfen med settsifrene 25-18, 25-22, 25-15.

Oda Johanne Ulveseth ble kåret til Oslo Volleys beste spiller. Hun noterte seg for 11 poeng i finalen. Henriette B. Andersen hadde på sin side 19 poeng for Randaberg.

"Gull!! 3-0!", skrev vinnerlaget på sin egen Facebook-side.

- Vi tapte for et bedre lag. Vi ble for passive. Oslo var gode på serve og trykket oss godt bakpå. Vi slet rette og slett med å få flyt i spillet, så vi må bare gratulere Oslo Volley med en bedre kamp, for i dag var de bedre enn Randaberg, sa trener Espen Sørbø til Randabergs nettsted.

