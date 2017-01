Skar spurtet til seier

24-åringen vant med tre hundredeler på amerikanske Simeon Hamilton etter målfoto.

- Det er stort. Jeg hadde to mål i år. Det ene var å ta en verdenscupseier i skøytesprint, og det andre var å kvalifisere meg til VM med den seieren. Jeg håper at jeg har gjort det nå, sa Skar til NTB.

- Jeg føler jeg har levert. Jeg ligger vel ikke dårlig an, eller hvis jeg skal være beskjeden, så ligger jeg vel godt an, la han til.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen var stolt etter at hans ferske elev tok sin første seier i verdenscupen.

- Det var en fantastisk dag, og vi traff egentlig 100 prosent. Det er ekstra stort når noen tar sin første verdenscupseier. En ting er når stjernene tar seier nummer 30, men det er stort med den første seieren, sa treneren til NTB.

Det var tre nordmenn, en italiener, en amerikaner og en sveitser i finalen, men det var de ikke-norske som tok kommandoen.

Hamilton ledet inn på oppløpet, men jaktende bak seg hadde han Skar og Johannes Høsflot Klæbo. Skar viste seg som den beste spurteren.

- Jeg hadde følelsen av at jeg vant, og jeg hadde vel dritet meg ut om jeg hadde tapt slik som jeg jublet umiddelbart etter målgang, smilte vinneren.

VM-søknad

Klæbo ble nummer tre, og begge har dermed lagt inn en god søknad til å få gå VM-sprinten i Lahti.

- Det er en pallplass. Det er bra. Det var mye knuffing og det er seks mann som alle er i toppen. Det er kaos, men vi hadde gode ski, sa Klæbo til NTB.

- VM-uttaket er det ikke jeg som skal gjøre. Jeg konsentrerer meg bare om å gå fort på ski. Det er det vi kan styre med, la han til.

Landslagstrener Monsen vil tone ned uttakspraten.

- Vi vil ikke at det skal ligge som en klam hånd over utøvernes prestasjoner. Vi vil alminneliggjøre løpene og vi må ikke minne dem på situasjonen. Jeg har sagt at det er fem uttaksrenn, og det er det jeg har sagt, forklarte Monsen.

Håvard Solås Taugbøl var raskest i herrenes prolog og viste at han var i god form i lørdagens kvartfinale og semifinale, men i finalen så kreftene ut til å ha tatt slutt. Der endte han sist.

Ustjugov-fall

Pål Golberg røk ut i semifinalen, mens Sondre Turvoll Fosslis sprint endte i kvarten.

Tour de Ski-vinner Sergej Ustjugov stilte til start i Italia. Han var ventet å kjempe om seieren, men et fall i prologen kostet ham muligheten til å gå videre til utslagsrundene. Russeren endte sist i prologen, hele 41,40 sekunder bak Taugbøl.

Ola Vigen Hattestad går ikke i Toblach. Han sliter med forkjølelse.

Søndag er det lagsprint i Italia. Sprintsjef Monsen opplyser til NTB at Skar og Klæbo utgjør Norges førstelag i den rekkefølgen, mens Taugbøl går førsteetappen og Golberg går ankeretappen for andrelaget.

(©NTB)