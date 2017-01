Martinsen fikk plusspoeng, men Avalanche tapte

Kampen startet glimrende for Avalanche. Gabriel Landskog ga hjemmelaget ledelsen etter bare 4.07 minutter i første periode. François Beauchemin økte til 2-0 vel to minutter ut i annenperiode, men så stoppet det også litt opp for hjemmelaget. Martinsen var på isen ved denne andre scoringen, men fikk ikke mer enn 6.23 minutter på isen totalt gjennom hele kampen.

Cody McLeod reduserte etter 7.52 minutter i annen periode, og i den tredje perioden utlignet først Mike Fisher, før Filip Forsberg fastsatte sluttresultatet til 3-2 for gjestene. Da var det spilt åtte minutter og seks sekunder av den siste perioden.

Colorado Avalanche jakter en utligning mot slutten, men selv om laget tok ut keeperen det siste minuttet, klarte Nashville å hale seieren i havn.

