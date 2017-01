Graabak knuste alle i spurten

- En fortjent seier til Norge. Jørgen Graabak hadde et ekstra gir på slutten, sa NRKs ekspertkommentator Fred Børre Lundberg.

- Endelig er de norske gutta øverst på pallen igjen, sa Lundberg og Peder Mørtvedt i NRKs kommentatorboks.

Norge vant 0,3 sekunder foran Tsjekkia og 0,9 foran Italia. Graabak hadde full kontroll på det korte oppløpet i Val di Fiemme.

Fall

Graabak falt like før nest siste veksling, men avstanden opp til teten ble ikke større enn at Espen Andersen greit hentet det inn. Andersen rykket i siste bakke like før siste veksling, og hektet av Tyskland. Dermed lå veien åpen for en norsk spurtseier på sisterunden, og Graabak skuffet ikke. Han dundret først over mål, til Andersens store glede.

- Graabak holder seg til ribbeina. Mulig han kjenner noe etter fallet før nest siste veksling, sa Lundberg og Mørtvedt etter målgang.

Finland knep fjerdeplassen, mens Tysklands første- og andrelag gikk inn til henholdsvis sjette- og femteplass.

Ingen Frenzel

Norge var nummer to etter hopprennet tidligere lørdag, fem sekunder bak Tysklands andrelag. I langrennet sørget derimot Graabak og Andersen for å ta et steg opp på listen. Andersen hoppet 121 meter på hoppdelen, mens Graabak strakte seg til 125. Tyske Terence Weber hoppet 130,5 meter, lengst av samtlige.

De tyske storkanonene Eric Frenzel og Johannes Rydzek gikk ikke lørdag. Dermed hadde Norge én sterk konkurrent mindre å kjempe mot i bakken og i sporet.

Norges andrelag gikk ikke i Val di Fiemme. Magnus Moan måtte kaste inn håndkleet med en ankelskade.

(©NTB)