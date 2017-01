Fransk fordel med dobbelt så mye hvile som Norge

De norske gutta får under et døgn på å komme til hektene etter sin 28-24-seier over Russland lørdag. Frankrike spilte fredag og slo da Japan uten å bruke alle gir.

- Det er en stor forskjell med en hviledag eller to. Det merket jeg i går. Den dagen gjorde godt (etter Polen-kampen), sier Bjørnsen til NTB.

- Vi må bare bruke den lille tiden vi har på best mulig måte, sier keeper Torbjørn Bergerud til NTB.

Bjørnsen var Norges toppscorer med sju mål og svært avgjørende mot slutten da russerne øynet en mulighet til å få poeng.

Norge ledet på det meste 14-6. Alt virket opplagt for seier, men det ble spenning i 2.-omgangen likevel.

Norge slo overraskende Frankrike 29-24 i EM i fjor. Det ødela hele mesterskapet for franskmennene. Et nytt tap for lille Norge vil bety slakt i den franske pressen.

