Carlsen åpnet med remis

Det var klart for et toppoppgjør allerede i første runde da nummer en og to på rankingen møttes i turneringen i Nederland, også kjent som Tata Steel-turneringen, lørdag.

Wesley So er per 1. januar 2017 rangert som verdens fjerde beste spiller. Carlsen er verdensener.

So viste imidlertid tidlig at han ikke hadde store ambisjoner om å slå Magnus Carlsen lørdag, til tross for at han hadde hvite brikker. Nordmannen fikk et lite overtak underveis, men takket til slutt ja til poengdeling etter flere raske avbytter.

Nordmannen fikk dermed en rolig start på turneringen som varer til 29. januar.

Andre runde spilles søndag. Da spiller Carlsen med hvite brikker mot Radek Wojtazek.

(©NTB)