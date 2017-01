Barcelona knuste Las Palmas uten stjerneduo

Luis Enrique valgte å starte med begge de to stjernespillerne på benken. Det skulle på ingen måte gå utover sluttresultatet.

Luis Suárez ga Barcelona ledelsen etter 14 minutter, mens Lionel Messi la på til 2-0 etter 52 minutter. Suárez scoret sitt annet mål for dagen fem minutter senere.

Neymars erstatter Arda Turan sto bak 4-0-scoringen etter en snau time. Høyreback Aleix Vidal fastsatte sluttresultatet til 5-0 på tampen av oppgjøret.

- Jeg er veldig fornøyd med denne prestasjonen. Vi presset bra gjennom hele kampen, og det var bare et mirakel som gjorde at vi ikke hadde seieren helt i boks allerede før pause. Siden starten av 2017 har jeg bare sett gode prestasjoner av spillerne mine, sa Barcelona-trener Luis Enrique.

Seieren gjør at Barcelona er to poeng bak Real Madrid. Zinedine Zidanes mannskap har imidlertid to kamper til gode.

Nicolas Gaitans tidlige scoring var alt Atlético Madrid trengte i 1-0-seieren hjemme mot Betis. Argentineren scoret kampenes eneste mål etter åtte minutters spill.

Atletico ligger på fjerdeplass med sine 34 poeng. Hovedstadslaget står med tre strake trepoengere i La Liga.

