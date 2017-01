Tennis: Eikeri utslått i kvartfinalen

Eikeri røk i to strake sett mot den amerikanske jenta fredag. Sifrene ble til slutt 5-7, 4-6.

Det norske håpet hadde settball på stillingen 5-4 i første sett, men klarte ikke utnytte muligheten. I stedet kom Dolehide tilbake og vant settet.

I andre sett kjempet Eikeri hardt for å slå tilbake, men den amerikanske jenta viste seg til slutt som den sterkeste.

Trass i fredagens tap har Eikeri imponert stort i Daytona Beach. På veien mot fredagens kvartfinale hadde hun fire strake seirer mot til dels meritterte spillere. I første runde sjokkerte hun med seier over slovakiske Anna-Karolina Schmiedlova, som for et drøyt år siden var inne blant de 30 beste på verdensrankingen.

Mens Eikeri måtte spille tre kvalifiseringskamper for å komme med i turneringen i Florida, kom fredagens motstander Dolehide inn gjennom et wildcard.

Dolehide er i øyeblikket nummer 343 på verdensrankingen, mens Eikeri innehar 494.-plassen.

For den norske jentas del går ferden nå videre til Orlando. Der spiller hun en ny 25.000-dollarturnering i neste uke.

