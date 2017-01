Flere vil lage film av flytragedien som rammet Chapecoense

Klubben bekreftet torsdag at blant andre Netflix har tatt kontakt med klubben for å høre om rettighetene til filmen om tragedien. 71 personer døde - deriblant omtrent hele A-stallen til toppserielaget - da flyet de satt i styrtet nær Medellin i Colombia 28. november.

På Twitter skriver klubben at de har hørt på flere tilbud, men at ingen avgjørelse er tatt. Den understreker at de på ingen måte vil akseptere at det "blir laget underholdning av tragedien".

Colombiansk luftfartsmyndighet har fastslått at flyet gikk tom for drivstoff. Chapecoense var på vei til Medellin hvor de skulle spille mot Atletico Nacional i Copa Sudamericana.

21. januar skal laget spille en vennskapskamp mot Palmeiras. Det blir den første kampen siden ulykken.

