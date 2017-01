Både utfortrening og renn i Altenmarkt lørdag

Snøvær har gjort oppgaven vanskelig for den østerrikske arrangøren. Verken torsdag eller fredag kunne den obligatoriske gjennomkjøringen avvikles.

Arrangøren besluttet fredag å beramme en treningsomgang lørdag morgen, to timer før verdenscuprennet. Uten en treningsomgang kan man ikke sette i gang et verdenscuprenn i utfor.

Skulle den planen vise seg ikke å kunne gjennomføres, vil utforrennet skyves til søndag og gå på bekostning av den planlagte superkombinasjonen som er oppsatt da.

Byttet ikke

Det ble vurdert å bytte ut lørdagens oppsatte utforrenn med super-G-rennet som egentlig skulle kjøres i Garmisch-Partenkirchen neste helg, men man bestemte seg for å gjøre alt for å kjøre utfor denne helgen.

Ragnhild Mowinckel og Maria Tviberg er norske påmeldte til fartsrennet i Altenmarkt, mens også Kajsa Vickhoff Lie skal kjøre superkombinasjonen, som denne gang består av super-G og slalåm.

De amerikanske stjernene Lindsey Vonn og Julia Mancuso skal etter planen gjøre comeback etter skade i Altenmarkt.

Ecup avlyst

Dårlig vær førte for øvrig til at fredagens europacuprenn i super-G for kvinner i Saalbach i Østerrike ble avlyst. Det ble kjørt utfor i Saalbach både tirsdag og onsdag, men fredag snødde det for mye til at løypa kunne prepareres tilfredsstillende.

(©NTB)