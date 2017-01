Nederlandsk ving til Swansea

27-åringen har skrevet under en kontrakt på to og et halvt år og er Swansea-manager Paul Clements første signering etter at han overtok jobben fra amerikaneren Bob Bradley tidligere denne måneden.

Narsingh har 16 landskamper for Nederland og kan spille på begge flankene.

- Det var lett å si ja til Swansea. Jeg har ønsket meg til engelsk fotball de to-tre siste årene, sier Narsingh.

Luciano Narsingh tilbrakte ungdomstiden i akademiet til Ajax før han skiftet til PSV Eindhoven.

Swansea ligger nest sist i den engelske eliteserien og tar imot Arsenal hjemme lørdag.

