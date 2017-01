MSN sendte Barcelona til kvartfinale

Luis Suárez scoret sitt 100. mål for Barcelona. Det gjorde han i sin 120. kamp, hvilket betyr at han rundet milepælen raskere enn selv Lionel Messi (188 kamper). Bare Mariano Martin (99) og Laszlo Kubala (103) har trengt færre kamper på å score 100 mål for Barcelona.

- Det viktigste var at målet hjalp oss videre. Dette er viktig for selvtilliten vår. Vi trengte et godt resultat i dag, sa Suárez.

Uruguayaneren ga Barcelona 1-0-ledelse med et akrobatisk volleyskudd i første omgang. Samtidig utlignet han gjestenes ledelse fra den første kampen.

Målet var også det 300. scoret av MSN-trioen siden han kom til klubben i 2014. Messi sto med 124 og Neymar med 76.

Brøt måltørken

Neymar ville ikke være snauere enn rekkekameratene og førte Barcelona i 2-0-ledelse på straffespark tidlig i 2. omgang. Han ble selv felt, og Messi overlot ham straffesparket så han kunne bryte 1023 minutters måltørke som hadde vart siden 19. oktober.

Få minutter senere reduserte Enric Saborit med et hodestøt, og dermed var man like langt: 3-3 sammenlagt.

Det ble Messi som skulle avgjøre, som så mange ganger før. I det 77. minutt lurte han et frispark forbi muren og i mål helt ved stolpen. Det var hans tredje frisparkmål på like mange kamper i 2017.

- Det er en grunn til at han er verdens beste. Han overrasker deg med noe vakkert i hver eneste kamp, sa Suárez om Messi.

- Jeg er svært tilfreds. Vi kontrollerte kampen hele tiden, sa trener Luis Enrique.

Videre med ti mann

Alavés måtte spille nesten en omgang med ti mann, men slet seg videre i cupen på bortemålsregelen etter 1-1 mot Deportivo La Coruña.

Alavés greide 2-2 i bortekampen forrige uke og tok ledelsen rett før pause i onsdagens returkamp da Edgar Mendez scoret.

Oppgaven med å forsvare ledelsen ble vanskelig da Theo Hernandez tidlig i 2. omgang pådro seg sitt annet gule kort og ble sendt av banen. Alejandro Arribas utlignet i det 63. minutt.

Gjestene hadde nesten en halv time på å avgjøre, men maktet ikke å få inn flere scorere. Dermed kunne Alavés feire avansement til kvartfinale.

2.-divisjonsoppgjør

Alcorcón vant 2-1 borte mot Córdoba i et oppgjør mellom to lag fra nedre halvdel av 2.-divisjonstabellen. Ettersom første kamp endte målløst gikk laget videre med samme sifre.

Federico Piovaccari ga Córdoba ledelsen, men David Rodriguez og Ivan Alejo vendte kampen i annen omgang.

Real Sociedad gjorde det meste av jobben i første kamp da tabellnabo Villarreal ble sendt ut av cupen. Med 3-1 å gå på betydde Mikel Oiarzabals tidlige ledermål i bortekampen at det meste av spenningen forsvant. Roberto Soriano utlignet for Villarreal, men flere mål ble det ikke. Mot slutten ble vertenes Nicola Sansone utvist.

Atlético Madrid sikret seg kvartfinalebillett allerede tirsdag. De tre siste returkampene spilles torsdag.

