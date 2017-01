Sky Sports: West Ham byr på Brentford-spiss

Det skriver engelske Sky Sports tirsdag. 24-åringen har vært i London-lagets kikkert en god stund. To bud skal allerede ha blitt avslått av Brentford. Hogan & co. spiller til daglig i mesterskapsserien på nivå to i engelsk fotball.

Hogan kom til Brentford fra Rochdale i 2014. Han har scoret 14 mål på 26 kamper denne sesongen.

Sky Sports melder også at West Ham snuser på Chelsea-spiss Michy Batshuayi. 23-åringen har fått lite spilletid siden overgangen fra Marseille. West Ham skal være interessert i å få til en låneavtale med byrivalen.

(©NTB)