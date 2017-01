Ny Ullevålseter-seier i sanddynene

Ullevålseter vant 13.23 minutter foran den israelske overraskelsen og sammenlagtleder Gev Sella.

Unggutten Sella (18) ledet gjennom hele etappen, men på slutten dro Ullevålseter fra inn til mål. Ceci, som lå på andreplass i sammendraget før start, fikk tidlig problemer og er ute av kampen som totalseieren.

Den norske Dakar-veteranen tok inn viktige minutter og ligger 36.24 bak Sella i sammendraget.

- Sella gikk tom for bensin, så han sto på en kontrollpost da jeg kom kjørende, sa Ullevålseter som stoppet og spurte om konkurrenten trengte hjelp.

På spørsmål om hvorfor svarte nordmannen:

- Han er bare 18 år og med "de øya" så måtte jeg jo bare gi han en liter bensin, sa Ullevålseter.

Så langt har nordmannen ment at etappene har gått for mye på åpne veier, og at det har vært for lite kjøring i krevende terreng og i spesielt i sanddyner.

- Det var en lang og hard dag, og jeg kjørte taktisk. Jeg holdt igjen fem prosent for å spare motoren. Jeg kunne nok gitt full gass, men jeg klarte uansett ikke kjøre forbi Sella, som ga full gass hele veien. Jeg vet ikke hvorfor han gikk tom for bensin, det er litt rart. Mulig det har skjedd noe, sier Ullevålseter.

