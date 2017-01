Ødegaard lånes ut til Heerenveen 

Det ventede utlånet ble bekreftet av Heerenveen tirsdag. 18 år gamle Ødegaard har signert en avtale som strekker seg over ett og et halvt år.

- Jeg vil bare si at jeg er veldig fornøyd. Dette er en bra sjanse til å vise ferdighetene mine. Heerenveen virker å være en bra klubb, og vi har hatt gode samtaler siden jeg kom, sa Ødegaard.

- De sa fine ting om klubben, og fortalte hva de forventer av meg. De ønsker å utvikle meg videre som spiller, og det er det viktigste for meg, tilføyde han.

Om beslutningen om å forlate Real Madrid i en lang periode, sa nordmannen:

- Madrid er en veldig bra klubb. Jeg har hatt en strålende tid der, men det er vanskelig å få spilletid der som ung gutt. Derfor vil jeg prøve noe nytt.

Ødegaard gjennomfører sin første trening med Heerenveen tirsdag ettermiddag.

Mange norske

Æresdivisjonsklubben, som har norske Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget, gjenopptok treningen etter vinterpausen 1. januar. Deretter sto en ukes treningsleir på La Manga på planen.

Nå er laget tilbake i Nederland og lader opp til seriekampen mot Den Haag kommende lørdag.

Ødegaards nye klubb er i øyeblikket nummer fire på tabellen. 13 poeng skiller opp til ligaleder Feyenoord.

Klubben har tidligere hatt en rekke norske spillere i sine rekker. Magnus Wolff Eikrem var den siste som var innom klubben. Han var der fra 2013-2014. Tarik Elyounoussi og Christian Grindheim har også spilt for nederlenderne. De spilte der fra henholdsvis 2008-2011 og 2007-2011. Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hanssen og Børre Meinseth har også en fortid i klubben.

Ikke Frankrike

Ødegaard var svært nær et utlån til franske Rennes i fjor sommer, men i og med at han ikke var myndig ble overgangen felt av Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) aldersregler. Nordmannen, som ble 18 år 17. desember 2016, var på besøk i byen et par uker før det, men Rennes-trener Christian Gourcuff bekreftet at utlånet ikke kom til å bli noe av like før jul.

Drammenseren har fått lite spilletid for Real Madrids A-lag etter overgangen fra Strømsgodset i 2015. Hans debut kom i 7-3-seieren mot Getafe i La Liga 23. mai 2015. Ødegaard ble første norske spiller, og den yngste gjennom tidende, til å spille en seriekamp for Real Madrid.

Hans andre kamp for stjernegalleriet kom i slutten av november. Ødegaard fikk 90 minutter for et meget reservepreget Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i cupen. Han var i troppen til cupkampen mot Sevilla i starten av januar, men satt på benken kampen gjennom. Nå går ferden videre til Nederland.

