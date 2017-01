Maradona støtter VM-utvidelse

Det sier 56-åringen fra hovedkvarteret til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) én dag før fotballrådet skal ta en avgjørelse i saken.

- Det høres ut som en fantastisk idé for meg, sa Maradona til reporterne i Zürich.

- Dette vil gi flere muligheter til lag som aldri har kommet til VM før, la han til.

Den tidligere landslagsspilleren snakket med pressen mens svetten rant etter at han hadde spilt en miniturnering mot tidligere fotballstorheter og nåværende fotballedere.

FIFA-president Gianni Infantino har organisert en serie med såkalte "legendeturneringer" etter at han tok over som leder i fjor, og har spilt sammen med tidligere fotballstjerner foran mediene.

Fotballpresidenten har en visjon om å utvide VM slik at det blir 16 grupper med tre lag. De to beste lagene i hver gruppe går videre til utslagsrundene. Italieneren har imidlertid måttet tåle kritikk, blant annet fra dem som mener nivået i mesterskapet vil falle.

- Kvaliteten vil ikke bli mindre, sa Maradona.

Infantino har fått støtte fra flere ledere før rådet skal møtes. Panelet vil se på fem ulike forslag tirsdag: Et forslag om å la VM stå uforandret på 32 lag, to forslag om et 40-lagsmesterskap og to 48-lagsscenarioer.

Infantino støtter 48-lagsalternativet, som i så fall vil bli en realitet til mesterskapet i 2026.

En avgjørelse tatt av rådet må godkjennes av alle FIFAs 211 medlemmer på deres neste kongress.

