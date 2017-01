Heerenveen bekrefter Ødegaard-presentasjon

Heerenveen la sent mandag kveld ut en melding om at nordmannen skal presenteres klokken 11.30.

Ødegaard var ikke i troppen da Real Madrid Castilla vant 2-1 over Real Sociedad B lørdag. Han var heller ikke i A-lagstroppen i deres møte med Granada i La Liga samme dag.

Twitter-kontoen CastillaStats følger reservelaget til Real Madrid og Ødegaard tett, og folkene bak den trodde det var et tegn på at nordmannens tid i Castilla kunne ha tatt slutt.

- Når det gjelder Ødegaard, er han ikke i troppen, ikke skadd etc. Tror det er trygt å anta at hans tid i Castilla kan være over, skrev CastillaStats på Twitter i opptakten til lørdagens kamp.

Nordmenn i troppen

Heerenveen, som har norske Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget, gjenopptok treningen etter vinterpausen 1. januar. Deretter sto en ukes treningsleir på La Manga på planen. Nå er laget tilbake i Nederland og lader opp til seriekampen mot Den Haag kommende lørdag.

Ødegaards nye klubb er nummer fire på tabellen i nederlandsk æresdivisjon. Klubben har hatt flere norske spillere gjennom tidende. Magnus Wolff Eikrem var den siste som var innom klubben. Han var der mellom 2013 og 2014.

Tarik Elyounoussi og Christian Grindheim har også spilt for nederlenderne. De spilte der fra henholdsvis 2008-2011 og 2007-2011. Thomas Holm, Daniel Berg Hestad, André Hanssen og Børre Meinseth har også en fortid i klubben.

Ikke Frankrike

Ødegaard var svært nær et utlån til franske Rennes i fjor sommer, men siden han ikke var myndig ble overgangen felt av Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) aldersregler. Nordmannen, som ble 18 år 17. desember, var på besøk i byen et par uker før det, men Rennes-trener Christian Gourcuff bekreftet at utlånet ikke kom til å bli noe av like før jul.

Drammenseren har fått lite spilletid for Real Madrids A-lag etter overgangen fra Strømsgodset i 2015. Hans debut kom i 7-3-seieren mot Getafe i La Liga 23. mai 2015. Ødegaard ble første norske spiller, og den yngste gjennom tidende, til å spille en seriekamp for Real Madrid.

Hans andre kamp for stjernegalleriet kom i slutten av november. Ødegaard fikk 90 minutter for et meget reservepreget Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i cupen. Han var i troppen til cupkampen mot Sevilla i starten av januar, men satt på benken kampen gjennom. Nå går veien videre til Nederland.