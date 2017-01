Kristoffersen: - Jeg kjører bare på ski, jeg

- Jeg kjører bare bra på ski, jeg. Det handler ikke om så mye mer enn det, svarer en fornøyd Kristoffersen når NTB spør om hvordan han har funnet vinnerformen.

Nordmannen vant foran Manfred Mölgg fra Italia og rivalen Marcel Hirscher fra Østerrike. Marginen ned til Mölgg var hele 1,83 sekunder. En knusende seier for 22-åringen fra Rælingen.

- Jeg kjørte to sterke omganger i dag. Det var veldig bra. Samtidig finnes det ingen garanti for at det skal gå like bra i fortsettelsen, understreker han.

Wengen nesten

Neste helg er Kristoffersen tilbake i Wengen. Det var der han i fjor tangerte Finn Christian Jagge som Norges mestvinnende i slalåm med sju seirer. Siden da har tallet steget til 12 triumfer.

- Vi får se i Wengen, jeg tror ikke folk skal forvente at jeg gjør det like bra som i fjor. Da var det nesten litt over det man kan forvente, sier alpinkometen.

- For meg handler det om fortsatt å kjøre bra på ski, gjentar han.

Kristoffersen og konkurrentene måtte kjempe mot tåken i Adelboden søndag. Selv var Kristoffersen litt heldig i 1. omgang.

- Jeg skjønner at folk reagerer litt på forholdene i 1. omgang, men slik er det å drive utendørsidrett. Jeg hadde flaks med været i 1. omgang, men jeg hadde for eksempel uflaks i Zagreb tidligere denne sesongen, sier Kristoffersen.

Hirscher-ros

Etter søndagens renn uttalte Marcel Hirscher at det nå er Kristoffersen som "setter standarden" i slalåm.

- Det er utrolig kult å høre ham si det. Hirscher er en av verdens beste alpinister gjennom tidene, sier Kristoffersen om østerrikeren.

Nordmannen tok sin 13. verdenscupseier søndag. Tolv av triumfene har altså kommet i slalåm, mens én har kommet i storslalåm.

Kristoffersen og Hirscher ligger nå likt i kampen om slalåmcupen. Begge har 360 poeng.

(©NTB)