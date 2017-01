Heidi Weng med suveren seier i Tour de Ski

Weng hadde tatt igjen over halvparten av de 19 sekundene Stina Nilsson hadde etter drøye åtte minutters gange. Inn i monsterbakken hadde den norske løperen tatt igjen den svenske jenta.

25-åringen slo til allerede på første forsøk inn i bakken, og hun fikk tidlig mange sekunder. I det verste bratthenget hadde avstanden økt til over halvminuttet.

- Det er en drøm egentlig. Jeg synes det har vært en tung tour, men i Toblach så løsnet det. Det var utrolig artig. I bunnen av bakken ble jeg veldig stiv da jeg tok meg forbi Stina og måtte ta det litt mer med ro, sa Heidi Weng til NRK.

- Etter det gikk jeg egentlig og ventet på den bratte bakken, men følte at den aldri helt kom, sa Weng som ikke hadde noen forhåpninger om seier i Tour de Ski med den oppladningen hun hadde med matforgiftning ved juletider.

Finske Krista Pärmäkoski tok seg også forbi Nilsson på vei opp til toppen og endte 1.37 bak Weng til slutt. Nilsson holdt unna for de andre forfølgerne og tok tredjeplassen, slått med 1.54 minutter.

Weng fulgte opp seirene til Therese Johaug (2014 og 2016) og Marit Bjørgen (2015). Norge har dermed vunnet de fire siste utgavene av Tour de Ski.

Med seieren økte også Weng sin ledelse i verdenscupen, og hadde også beste etappetid, 38,3 sekunder raskere enn amerikanske Elizabeth Stephen.

Rykket

- Jeg hadde bestemt med for ikke å gå forbi henne for tidlig og la henne også bruke litt krefter. Hun er en liten luring, så det var best å bli kvitt henne, sa Weng om taktikken om å sikre seg seieren.

- Jeg er så fornøyd. Endelig lykkes hun fullt og helt, sa mamma May Bente Weng til NRK.

Hun var også med å legge taktikken til datteren kvelden før, og den var klar:

- Hvis du tar igjen Stina, må du bare gå rett ifra. Du må ikke la henne henge på deg, sa mamma Weng.

Nesten for Østberg

Ingvild Flugstad Østberg måtte kjempe med amerikanske Jessica Diggins i kampen om fjerdeplassen, selv om også hun nærmet seg svensken inn mot mål. Hun holdt på ta igjen Nilsson, men havnet 10 sekunder bak.

- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle si det, men jeg hadde nesten sett at bakken var litt lengre, sa Østberg.

Silje Øyre Slind ble nummer 16, slått med 7.21, mens Kathrine Harsem fulgte på 18.-plassen.