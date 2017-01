Godt spill, men dårlig oppførsel av Djokovic

Serberen brøt den 28 kamper lange seiersrekken til Andy Murray, som i fjor høst avløste ham som verdensener. Djokovic vant en spennende kamp 6-3, 5-7, 6-4. På veien slo han en ball inn blant publikum og kastet racketen sin i bakken, begge deler i frustrasjon.

Mest alvorlig var det som skjedde i første sett, da Djokovic i frustrasjon over en tapt ballveksling fyrte ballen inn blant publikum så den traff en kvinne.

Han fikk en advarsel for den episoden. Da han kastet racketen i 2. sett, ble han trukket ett poeng.

- Ikke forsettlig

- Jeg gjorde det ikke med vilje, hevdet han etterpå om det som skjedde i første sett.

- Selvsagt hender det at tilskuere blir truffet av ballen, spesielt de som sitter lengt framme, men jeg prøvde ikke å treffe noen. Det ville vært uakseptabelt, sa Djokovic.

- Jeg antar at jeg må være mer forsiktig i framtiden, sa han da han fikk flere spørsmål om hendelsen.

Fyrt opp

Det er ikke første gang Djokovic har hatt problemer med å tøyle temperamentet. I fjor medga han at det var flaks at han ikke ble diskvalifisert under kvartfinalen mot Tomas Berdych i Roland-Garros.

Den gang kastet han racketen i frustrasjon, men den spratt, traff en vegg og nesten en linjedommer.

Hadde ikke dommeren flyttet seg i tide, ville Djokovic automatisk blitt diskvalifisert.

I fjor medga Djokovic at han slet med sviktende motivasjon. Starten på det nye året tyder på at han er fullt fyrt opp i jakten på gammel storhet.

