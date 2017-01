"Big Ben" svimeslo Dolphins

Dolphins kom seg aldri på beina etter de to tidlige smellene. "Big Ben" leverte TD-pasninger til Brown på 50 yards etter 2.45 og 62 yards etter 8.10, og dermed sto det 14-0.

Som om ikke det var nok klokkespill for gjestene, løp Le'Veon Bell inn ytterligere to touchdown for hjemmelaget. Han satte klubbrekord ved å løpe med ballen ialt 167 yards i en sluttspillkamp.

Den gamle rekorden tilhørte Franco Harris, satt i Superbowl i 1975.

Herjet

I åtte kuldegrader herjet Steelers med gjestene fra Florida. Roethlisberger traff med sine 11 første pasningsforsøk til sju ulike mottakere, før 34-åringen kunne overlate showet til Bell.

Seieren betyr at Steelers gjester Kansas City Chiefs i kvartfinalen neste søndag. Samtidig betyr det at Houston Texans må reise til Foxboro for å møte grunnseriens beste lag New England Patriots.

Green Bay Packers møter New York Giants senere søndag i kamp om å møte Dallas Cowboys i kvartfinale. Atlanta Falcons tar imot Seattle Seahawks lørdag.

Texans og Seahawks vant sine 1.-rundekamper lørdag. Så langt er det blitt tre klare favorittseirer til hjemmelagene i sluttspillet.

