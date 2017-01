Tonellis overtidsscoring sørget for Napoli-seier

Et selvmål fra Elseid Hysaj sørget for at gjestene tok ledelsen etter 30 minutter. Et innlegg fra høyre ble slått inn, og Hysaj ble truffet av ballen løpende mot eget nett.

Matias Silvestre inviterte hjemmelaget inn i kampen da han fikk sitt annet gule kort etter 61 minutter, og Napoli utnyttet overtallet på beste måte. Manolo Gabbiadini satte inn 1-1 etter 78 minutter før midtstopper Lorenzo Tonelli fullbyrdet snuoperasjonen med sin scoring fem minutter på overtid.

Seieren gjør at Napoli ligger på tredjeplass i Serie A med 34 poeng. Laget har ikke tapt en seriekamp siden 1-2-tapet borte mot Juventus 29. oktober.

Sampdoria ligger på 13.-plass med 23 poeng.

Aleesami byttet inn da Palermo tapte

Haitam Aleesami kom inn etter 75 minutter for Palermo da laget gikk på sitt 13. ligatap med 0-1 borte mot Empoli tidligere lørdag.

Nordmannen startet kampen på benken, men ble satt innpå kvarteret før slutt.

Få minutter senere ble Massimo Maccarone felt innenfor 16-meteren og tildelt et straffespark for Empoli. Maccarone, som nylig var blitt byttet inn, gikk fram for å ta straffesparket selv og banket ballen i mål til 1-0.

Palermo klarte aldri å svare på scoringen og måtte tåle nok et tap.

Det gjør at Aleesamis lag ligger på 18.-plass i Serie A med 10 poeng på 19 kamper. Empoli er på plassen over med sju flere poeng.

