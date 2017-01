Gasquet avgjorde for Frankrike

Gasquet nektet å gi seg i sin singlekamp mot Jack Sock, selv om han to ganger så ut til å være nede for telling. Den franske 30-åringen dro til slutt i land seieren i tre sett.

Etter at Coco Vandeweghe hadde utlignet for USA med seier over Kristina Mladenovic, var det Gasquet som dominerte den avgjørende doublekampen.

Double i Hopman Cup ble avgjort i det nye Fast Four-formatet, som skal gjøre kampene raskere og mer fartsfylte. Den franske duoen vant 4-1, 4-3 (5-0).

- Jeg vil gratulere Coco og min venn Jack med prestasjonen, men vi vant, og dette er vidunderlig for oss, sa Gasquet.

- Dette er den beste forberedelsen jeg kunne få til Australian Open. Vi spilte hele uken foran fulle tribuner, og jeg reiser fra Perth med mange gode minner.

Gasquet og Mladenovic slo den sterke sveitsiske duoen Roger Federer/Belinda Bencic i avgjørende gruppekamp fredag og sikret dermed finaleplass. USA var på sin side finaleklar allerede tirsdag og hadde god tid til å lade opp til lørdagens kamp.

- Vi manglet litt i dag, sa Sock.

Det ble satt ny publikumsrekord i Hopman Cup med 103.000 totalt på de sju dagene. I tillegg møtte 6000 opp da Federer avviklet en åpen treningsøkt.

