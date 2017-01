Nettavisen: Bradley har fått Norge-tilbud

Ifølge Nettavisens kilder er amerikaneren i tenkeboksen etter å ha fått det konkrete tilbudet.

Tidligere denne uken bekreftet Bradley at han hadde hatt et møte med toppfotballsjef Nils Johan Semb. Sistnevnte holder samtidig kortene tett til brystet.

- Som jeg har sagt mange ganger så kommenterer jeg verken navn, rykter eller spekulasjoner, skrev han i en SMS til VG.

- Jeg møtte Semb, men vi snakket ikke spesifikt om jobben som landslagssjef. Det var mer om hva som foregår i norsk fotball. En større diskusjon, sa Bradley til TV 2s reporter.

Semb-møte

Da han tidligere ankom Oslo med fly fra London, ville han ikke si hvem han skulle møte på flyplasshotellet, selv om han ble spurt om han skulle i møte med NFF.

- Jeg er her for å besøke en venn, sa Bradley da.

Bradley har tidligere vært landslagssjef for hjemlandet USA og for Egypt. Han hadde suksess da han trente Stabæk. I romjulen fikk han sparken som manager i Premier League-klubben Swansea.

- Jeg er stolt over å bli nevnt i diskusjonen om ansettelse av norsk landslagssjef. Norge er et lite land, men med en stolt fotballhistorie. Det gjelder både for landslaget og for mange klubblag, sa Bradley på spørsmål fra TV 2.

- Jeg likte min tid i Norge veldig mye. Jeg likte fotballsamfunnet, og det var mange gode folk her. Det er ting jeg alltid vil huske.

Solbakken-tilbud

VG meldte fredag morgen at FC København-trener Ståle Solbakken skal være tilbudt jobben som landslagssjef.

Solbakken har av de fleste eksperter vært trukket fram som den åpenbare kandidaten til å erstatte sparkede Per-Mathias Høgmo. Spørsmålet er hva den nåværende FC København-treneren selv ønsker.

VG hevder å kjenne til at Solbakken i disse dager vurderer et konkret tilbud rundt landslagssjefjobben fra Norges Fotballforbund.

