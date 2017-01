Jordal Amfi blir aldri som før

Vålerenga møter Frisk Asker i den siste ishockeykampen i den ærverdige hockeyhallen. Til sesongstart i 2018 skal et nytt og moderne anlegg til 420 millioner kroner stå ferdig. Banen vil få NHL-mål, de samme som gjelder i arenaen til eliteseriekollega Stavanger Oilers. Banebredden er betydelig smalere enn internasjonale mål.

Det sies at det er gull i veggene i det gamle ærverdige anlegget etter alle mesterskapene Vålerenga har sikret seg. Ryktene sier at det også finnes mye annet rart i de veggene. Ifølge Espen "Shampo" Knutsen, som har hatt Amfiet nærmest som sitt annet hjem, skal rottene som holder til der være "digre som bikkjer".

Jordal Amfi var banebrytende da det sto ferdig i desember 1951 som den første kunstfrosne banen i Norden. Anlegget var i bruk under OL i 1952 til kunstløp og ishockey.

I en spesialutgave av Filmavisen fra 1951 ser man byggingen av Jordal Amfi. Banen ble bygd inn i bakken på tomta der det lå en teglsteinsfabrikk. "Her var det mye rør", sa kommentator Rolf Kirkvaag under innslaget av byggeprosessen med flere tusen meter kjølerør.

Ali vs. Skog

Senere var Jordal Amfi åsted for messer og rockekonserter. Isdronningen Sonja Henie var innom og holdt ett av sine berømte isshow i hallen på 1950-tallet.

Ved siden av Sonja Henie har også en rekke andre internasjonale storheter gjestet Jordal Amfi.

I 1971 fikk man også tak over anlegget og den mangeårige boksepromotoren Erik Stenerud holdt noen av sine boksestevner der. Jan Erik "Spikeren" Paulsen bokset blant annet EM-kamp og vant over tyskeren Lothar Abend.

Også den avdøde bokselegenden Muhammad Ali var i aksjon på Jordal. En overvektig Ali møtte nordmannen Harald Skog i en oppvisningskamp 30. mai i 1979.

Stinn brakke

Undertegnende husker godt sitt første besøk på Jordal Amfi. Det var i 1981 og NM-finalen mellom Vålerenga og Stjernen, en kamp Fredrikstad-laget vant. Tribunen var stupbratt og man så nærmest 20-30 meter rett ned på isen. Det gjorde arenaen svært intim.

Under enkelte NM-finaler klarte man å fylle Jordal med godt over 7000 tilskuere. Det var mer enn stinn brakke, og før røykeloven kom på plass lå røyken ofte tett fra isen og helt oppunder taket.

Ifølge VGs ishockeyekspert Øystein Jarlsbo ble det sagt over høyttaleren en gang på 1980-tallet at man måtte stumpe røyken fordi spillerne klaget. Furusets storstjerne Bjørn "Botta" Skaare led av astma, men herjet ofte med motspillerne ute på isen. Episoden endte ettersigende med at de som røykte i stedet tente en ekstra sigarett.

I moderne tid var det i Jordal Amfi Norge sikret seg en plass i A-puljen under B-VM i ishockey i 1989. Anlegget fikk sin siste oppfriskning i forbindelse med VM i 1999 da man fikk anlagt VIP-bokser og tumleplasser rundt anlegget.

Viktige kamper

Norges ishockeylandslag har utallige treningstimer bak seg og spilt mange viktige kamper på i arenaen. Laget avsluttet sin Jordal-epoke med å sikre seg en plass i OL-turneringen i 2018 i september i fjor.

Jordal var også hall under A-VM i 1999. Oppgjøret mellom Sverige og Latvia var blant dem som ble spilt der. I 2004 huset arenaen VM for 1. divisjon. Det mesterskapet huskes best for Øystein Olsens fem mål mot Ungarn. Norge tapte for øvrig den avgjørende opprykkskampen for Hviterussland.

Alle ishockey-elskende nordmenn gleder seg til et nytt nasjonalanlegg står på plass neste år.

