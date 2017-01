Hofer gjemte unna en skuffet Tande

Tårene falt da manuellterapeut Lars Haugvad, som er en av Tandes viktigste og mest betrodde støttespillere etter et år med skader, trøstet han inne i utstyrsrommet renndirektør Hofer stilte til Kongsberg-hopperens disposisjon.

- Det er veldig fortvilende der og da, men jeg har mange år igjen. Jeg har ikke planer om å bli dårligere med årene, sa Tande til NTB.

- Det gjør vondt. Du ser utøveren er fryktelig skuffet og du kjenner det på kroppen selv. Det må være en skikkelig dårlig følelse. Jeg lider med han, sa landslagssjef Alexander Stöckl om hvordan han opplevde Tandes bunnløse fortvilelse i minuttene etter fiaskohoppet.

22-åringen klarte på mirakuløst vis både å ta seg trygt ned i Bischofshofen og glemme den verste skuffelsen på kort tid.

- De første minuttene var det tungt. Da var jeg midt i situasjonen. Det eneste jeg klarte å tenke på, var at det røyk. Nå føler jeg at jeg vant tredjeplassen. Jeg føler jeg har gjort en utrolig stor hoppuke.

- Vi ga ham muligheten til å være alene, slik at han i fred og ro kunne roe seg. Da jeg så ham komme ut slik fra hoppet, var sikkerheten det eneste vi tenkte på. Han gjorde en stor prestasjon ved å ta seg trygt ned uten å falle, sa renndirektør Hofer til NTB.

Ingen feil på utstyret

Før avslutningsrennet ledet Tande med 1,7 poeng til Stoch, men seirer i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck var ikke nok. Norge har ikke vunnet hoppuka på ti år. Det ville seg ikke i kulden fredag kveld heller.

- Ingenting er avgjort før det hele er over. En av de mest dramatiske avslutningene på en hoppuke, sa Hofer etter at Tande rotet vekk sammenlagtseieren.

- Jeg sørget mye for det, ja. Det må jeg være stolt over også, sa Tande om Hofers utsagn.

Noen god forklaring på hvorfor klipsen falt ut, hadde verken Tande eller landslagsledelsen fredag kveld.

- Jeg hadde uflaks, shit happens, sa Tande flere ganger.

Han avviste at det var noe feil med utstyret.

- Nei, det var ikke noe feil med utstyret. Jeg har byttet ut bakdelen på skoen, slik at den ikke knekker i det hele tatt. Klipsen er ikke slitt, for den byttet vi nylig. Det er enkelt og greit at jeg kommer borti noe, sa Tande da spørsmålene haglet i pressesonen.

- Jeg vil ikke ta på meg skylden. For det er vanskelig å kontrollere det (noe mer), når du har sjekket det (på toppen), sa KIF-hopperen, som ble stadig mer frustrert over det han omtalte som «de samme spørsmålene».

Han avviste at han kommer til å bytte utstyr.

- Jeg tok alle forholdsregler. Det kan skje alle. Jeg vet at den var i på bommen, men da jeg kom på kulen var den ikke lenger i, forklarte Tande.

Kjent med bomfaren

Overfor NTB forklarte den tålmodige 22-åringen at han ofte tenker på problematikken oppe på bommen.

- Jeg har tenkt på det før, og jeg er alltid forsiktig med å dra skoene for langt under der, fordi den er ganske lav. Jeg gjør det for sikkerhetsskyld. Johann André Forfang hektet i bommen i fjor. Det kan hende at den touchet borti og ble dratt ut nå, jeg vet ikke, sa Tande.

Landslagssjef Alexander Stöckl varslet videogjennomgang og grundige analyser.

- Jeg har sett det skje noen ganger. For (Stefan) Kraft har det skjedd både her og i Trondheim, men det skjer svært sjelden. Det var et veldig dårlig tidspunkt, sa landslagssjefen.

Tande har vært svært åpen og tilgjengelig gjennom hele hoppuka. Han gikk ned på sletta, mottok premien for tredjeplassen sammenlagt, smilte og strålte bare minutter etter at den verste skuffelsen hadde lagt seg.

- Jeg er kjempestolt over å være i et lag som har den type frontfigurer. Det er i motgangens virkelige bunnløse fortvilelse du virkelig viser hva du er laget av, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.