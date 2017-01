Ødegaard ute av troppen, Reals Barca-jakt fortsetter

Der tangerer trolig Real Barcelonas spanske rekord på 39 kamper på rad uten tap. Ødegaard har trent med førstelaget så godt som hver dag de siste to ukene. Han satt på benken i hele cupkampen mot Sevilla onsdag (3-0-seier).

Lørdagens kamp går i to-tre minusgrader i den spanske hovedstaden. Der han vinterkulda tatt et grep om byen som ligger vel 650 meter over havet.

100 prosent

Rivaliseringen med Barcelona gjør at Real ikke tar sjanser i dagene som kommer: Å gå 40 kamper på stripe uten nederlag, vil sende «Barca»s rekord ut for godt.

Den skriver seg fra 2015-16-sesongen, og det var Real Madrid som stoppet den på 39 uten tap. Slike rekorder betyr svært mye for Real.

Returoppgjøret i cupen mot Sevilla kommende torsdag kan bli kamp 40 uten tap.

Sjelden

Ødegaard spilte 90 minutter for et helt reservepreget Real mot Deportiva Leonesa (tredje nivå i Spania) i forrige cuprunde. Det skjedde i slutten av november.

De fleste var sikre på at Ødegaard skulle ut på lån i januar, men flere skader gjorde at han ble holdt tilbake. 18-åringen har gjort store framskritt den siste tiden, og hans gode modningsprosess gjør at trener Zinédine Zidane inntil videre holder ham i Madrid.

Real kan uansett låne ham ut når de måtte ønske, og det mest trolige er at Ødegaard forsvinner fra Real-rekkene i løpet av en måneds tid.

(©NTB)