Stabæk avslo bud på Meling

Det bekrefter Inge André Olsen, sportslig leder i Stabæk, overfor VG torsdag kveld.

- Vi er i dialog med flere forskjellige klubber. Samtaler pågår kontinuerlig. Så langt har vi avslått de budene som har vært på ham, men vi regner med at ting vil kunne dra seg til i løpet av de neste ukene, sier Olsen.

Meling kom til Stabæk etter et opphold hos reservelaget til Middlesbrough 2014. De to siste sesongene har han vært en av lagets fremtredende spillere. 22-åringen har under ett år igjen av kontrakten med klubben.

- Jeg føler at jeg har hatt to gode sesonger i Stabæk. Hvis muligheten kommer, har jeg lyst til å ta den hvis det er rett klubb. Men jeg kan på en måte ikke hoppe på alle de togene som blir nevnt, heller. Da blir det en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Så jeg har et distansert forhold til det. Jeg må bare ta det som det kommer. Det er så mye snakk om ting at det er vanskelig å forholde seg til, sier Meling.

Stabæk reddet plassen i eliteserien gjennom kvalifisering forrige sesong.

