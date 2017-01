Raw Air med reserveløsninger

I ti dager på rad skal verdens beste hoppere konkurrere. Da må arrangørene ha reserveløsninger.

-Vi må innfri allerede i det første året. Rennene må gå som oppsatt, så langt det lar seg gjennomføre. Det handler om sikring av bakker, ha reservearenaer der vi har mulighet (Trondheim og Lillehammer) og logistikken med transport og overnatting må flyte, sier Åbråten.

-Det meste er på plass, men ikke alt, fortsetter Raw Air-direktøren.

Under den tysk-østerrikske hoppuka ble onsdagens renn i Innsbruck kraftig amputert på grunn av vinden. Forholdene varierte voldsomt, men arrangøren fikk gjennomført én omgang etter mye venting.

Daniel-André Tande tok over hoppukeledelsen etter seieren i bergiselbakken, mens Robert Johansson utnyttet vinden maks og ble nummer to bak lagkameraten.

Oppgraderinger

Vindseilet i Holmenkollen skal forbedres, mens Vikersundbakken får nytt spor. Det legges voldsomme ressurser, både økonomisk og menneskelig i nyvinningen.

-Vi har satt noen kriterier. I Lillehammer og Trondheim vil normalbakken også være klargjort, slik at vi i all hast kan flytte ned rennene. Vi vurderer det samme i Vikersund, men det er et større skifte å flytte fra skiflyging til en bakkestørrelse på 117. Det gjelder både underholdningen og infrastrukturen. Det blir lenger å flytte TV-rigg.

-Det ultimate målet er å kunne kåre en vinner hver eneste dag. Om vi må flytte i en mindre bakke eller lage flere installasjoner som skjermer for vind og snøsikkerhet, skal vi ha beredskap av ypperste merke, sier Åbråten til NTB.

Smelter ikke bort

Mildværet i mars kan bli en utfordring, spesielt når skiflyging avslutter Raw Air med tre konkurranser.

-Vi får et nytt spor i Vikersund. Det gjør at gjennomføringsmuligheten er bedre enn med det gamle sporet, forsikrer Raw Air-sjefen.

Det hektiske skjemaet, hvor det strengt tatt ikke er rom for utsettelser, gjør at Åbråten må være klar til å ta dramatiske beslutninger på kort varsel.

-Det kan være at vi må flytte ned i mindre bakke, men den beslutningen tas så tett innpå som mulig. Vi må vurdere vinden på hver side av Dovre. Skulle det vise seg at det er bra vær på Østlandet, men det ser umulig ut å hoppe nord for Dovre, må vi ta en beslutning på hva vi gjør, sier en spent hoppsjef.

Han har fått med seg at Dovrebanen, som Raw Air ønsker å benytte, nylig var stengt da trær blåste over toglinjen.

Gruppereiser

I den tysk-østerrikske hoppuka reiser de ulike landslagene hver for seg. De bor også på ulike hoteller i de fire arrangørstedene.

Det endres når verdenseliten kommer til Norge.

-Vi har et tight skjema. Vi har gjort klart et godt opplegg på transport. Vi står for all transport, uansett om det går på skinner, vei eller i lufta. Alle utøvere og landslag skal bo på samme hotell på alle destinasjoner, sier Åbråten.

-Vi tar bort noen kilder til feil dersom vi har alle boende på samme hotell. Vi har alle rundt oss og når alle raskere om noe uforutsett skulle inntreffe, sier hadelendingen.

