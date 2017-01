Kristoffersen ga gass, men var uheldig med vinden

- Når jeg snakker med deg nå, sitter jeg og ser løpet mitt på video. Det som er konklusjonen er at jeg klarte å gi gass og var bra på skiene, men jeg fikk vinden der det var flatest i traseen i annen omgang. Det var uflaks. Men vi driver en utendørsidrett, og været får jeg ikke gjort noe med. Det var nok andre som var like uheldige og vel så det som meg, sa Henrik Kristoffersen til NTB på telefonen fra Zagreb.

Italieneren Manfred Mölgg tok seieren etter fantastisk kjøring i finaleomgangen. Han slo tyske Felix Neureuther med 72 hundredeler og var i en klasse for seg. Det var italienerens tredje seier i verdenscupen noensinne.

Det var vanskelige forhold med både snø og til dels svært sterk vind i Zagreb. Henrik Kristoffersen som tok tredjeplassen fem hundredeler bak Neureuther, var uheldig og fikk et par saftige vindkuler rett i fleisen i annenomgangen, men kjørte fornuftig og avanserte tross de vanskelige vindforholdene.

I den første omgangen var Kristoffersen veldig bra på toppen, men sikret litt for mye nedover og var ikke helt fornøyd i mål.

- Jo, det gikk veldig bra helt på toppen for meg i den første omgangen, men da jeg kom til hårnålen var jeg ikke mer enn noen millimeter fra å feile totalt. Det var ikke stor margin jeg hadde å gå på. Der kunne finaleomgangen lett ha røket, forklarte Kristoffersen.

Han sa også at han gjorde en liten feil ut på flata, der han fikk den verste vindkula i annen omgang. Det tapte han tid på. Dessuten ble han litt for forsiktig inn mot mål.

Veldig fornøyd

- Jeg er veldig fornøyd med at det ble tredjeplass her i Zagreb, for tidligere er 15.-plass det beste resultatet mitt i denne bakken. Jeg ser også at jeg kunne ha kjørt litt raskere i det siste henget inn mot mål i finaleomgangen, men da måtte jeg hatt full klaff, la han til.

Før tredjeplassen i Kroatia torsdag har Henrik Kristoffersen vunnet de to slalåmrennene han har stilt opp i denne sesongen. Han hadde også seks seirer i verdenscupen fra i fjor. Nå fikk han bevis for at formen er like bra som den var før jul, og det er noe han ser fram til å dra med seg til i sveitsiske Adelboden, der de neste verdenscuprennene går til helgen. Der er det storslalåm og slalåm som står på programmet.

Marcel Hirscher taklet ikke forholdene i annenomgangen. Han endte på sjetteplass til slutt etter å ha ligget på fjerdeplass etter første omgang. Avstanden fram til Mölgg var på 1,43 sekund. Hirscher har vunnet de tre siste rennene som er kjørt i Zagreb, men klarte ikke å forlenge seiersrekken sin.

Leif Kristian Haugen klarte ikke å kvalifisere seg for finaleomgangen. Det klarte Sebastian Foss Solevåg som tok 11.-plassen etter bra kjøring i annenomgangen. Jonathan Nordbotten lå på 27.-plass og endte som nummer 15 etter finalerunden.

Endret på utstyret

Henrik Kristoffersen har ikke kjørt så bra i storslalåm denne sesongen som han hadde håpet og ønsket. Derfor konsentrerer han seg særlig om storslalåmrennet i Adelboden på lørdag.

- Jeg skal ikke legge skjul på at målet mitt først og fremst er å gjøre det bra i storslalåmen til helgen. Tidligere i år er det gått ganske bra i den disiplinen, men det har ikke vært helt topp. Derfor har jeg endret litt på utstyret før kommende storslalåmrenn, og så får vi se om det hjelper, forklarte Kristoffersen til NTB.

I slalåm er han mye mer sikker, og det har han da også grunn til å være.

- Jeg liker slalåmtraseen i Adelboden veldig godt, og formen er bra. Det viste dette rennet her i Zagreb, sa han.

