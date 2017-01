Jacob Ingebrigtsen nominert på topp i Europa

Han er en av fem kandidater som har nådd finalerunden i nominasjonen. De andre er Konrad Bukowiecki (Polen), Illias Fifa (Spania), Isaac Kimeli (Belgia) og Aras Kaya (Tyrkia). Avstemningen foregår på EAs Facebook-sider og avgjørelsen vil falle innen 9. januar, melder Norges Friidrettsforbund.

Det europeiske forbundet, der Svein Arne Hansen for øvrig er president, skriver i sin begrunnelse at "Jacob Ingebrigtsen førte sin families stolte tradisjoner videre da han gikk til topps i juniorklassen i terrengløps-EM, til tross for at han var den aller yngste av deltakerne."

Friidrettsforbundets Morten Olsen skriver i en melding at Jacob Ingebrigtsen er den yngste utøveren som noensinne er nominert til denne hederen i Europa.

