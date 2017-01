Spurs og Alli stoppet Chelseas seiersrekke

Alli scoret målene, begge med hodet og på innlegg fra den danske playmakeren som fikk uforklarlig mye rom av gjestene. Eriksen utnyttet det til å regissere seieren som berger spenningen i Premier League.

Chelsea-forsvaret var veldig klar over at Alli hadde scoret fem mål på de tre siste seriekampene og prøvde å holde ham i stramme tøyler. Det hjalp ikke.

- Jeg fikk ikke mye rom i dag og gjorde nesten ingenting med føttene, så jeg måtte gjøre det med hodet i stedet, sa 20-åringen til Sky Sports.

- Vi manglet litt over hele banen i dag. Vi er ikke roboter, sa Chelsea-stopper Gary Cahill.

Lever

En ny Chelsea-seier ville langt på vei betydd "game over" i kampen om å bli seriemester. Nå lever gullstriden igjen.

Liverpool på 2.-plass er fem poeng bak Chelsea. Tottenham og Manchester City er ytterligere to poeng bak, Arsenal (som falt ut av topp fire) tre.

Chelsea gikk på banen for å bli første lag som har vunnet 14 Premier League-kamper på rad i en og samme sesong, etter å ha tangert Arsenals bedrift fra 2002 da Arsène Wengers lag vant sine 13 siste kamper.

Arsenal vant den gang også første kamp i den neste sesongen, og rekorden på 14 strake seirer over flere sesonger står fortsatt urørt.

Eriksen-show

Tottenham gjorde det tidlig klart at Chelsea ikke skulle få spasere til rekord. Eriksen sto for den første store sjansen etter et balltap av N'Golo Kanté halvveis i første omgang. Danskens skudd overlistet Thibaut Courtois, men forsvant rett utenfor stolpen.

Chelsea kom også til noen muligheter i første omgang, men hjemmelaget avsluttet omgangen best og tok ledelsen på overtid. Alli fikk hodet på Eriksens innlegg og nikket vakkert i mål.

Chelsea slo hardt tilbake i begynnelsen av annen omgang og kom til flere store sjanser i rask rekkefølge. Hugo Lloris reddet Diego Costas skudd, Eden Hazard nikket utenfor fra kloss hold og Victor Moses ropte på straffe etter en duell med Moussa Dembélé.

Nytt sjokk

Så var det i stedet Tottenham som scoret. Eriksen leverte et nytt presist innlegg, og Alli brukte hodet igjen. Unggutten scoret sitt sjuende mål på de fire siste Premier League-kampene.

- Jeg er stolt og tilfreds. Dette var veldig solid. Vi viste at vi er blitt et konkurransedyktig lag, sa Spurs-manager Mauricio Pochettino.

Det var de to første hodemålene Chelsea har sluppet inn i serien denne sesongen (av 15 baklengsmål totalt), og de førte til det tredje serietapet under Antonio Conte.

Chelsea-manageren gjorde som vanlig sitt beste på sidelinjen, men han kunne ikke mane sine menn til enda en seier. Han kastet inn Willian, Cesc Fàbregas og Michy Batshuayi i jakten på scoringer, men til ingen nytte.

- Gratulerer til Tottenham, som scoret sine mål i viktige øyeblikk. Det er synd vi tapte, men dette tapet var annerledes enn våre forrige i september. Nå er vi et lag. Det var vi ikke da, sa Conte til TV 2.

