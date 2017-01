Hushovd drømmer om Sagan i Arctic Race

Onsdag ble løypetraseen for årets ritt presentert i Oslo. Åpningsetappen har start på Andørja i Troms, øya der ideen om Arctic Race i sin tid vokste fram. Videre skal sykkelrytterne tilbakelegge fire etapper gjennom vakkert nordnorsk landskap, før målgangen i Tromsø.

Startlista for årets ritt er naturlig nok langt fra klar, men rittambassadør og tidligere verdensmester Thor Hushovd tror flere og flere sykkelstjerner går med et ønske om å avlegge Nord-Norge et besøk.

- Vi syklister er alle eventyrere av oss. Vi liker å reise verden rundt og se nye ting. Nettopp det er med på å styrke muligheten for at store ryttere komme hit, sier han til NTB.

2017-utgaven av Arctic Race går mellom 10. og 13. august. Hushovd håper én eller flere stjerner ville være på plass når startskuddet går.

- Når du ser på løypa, tror jeg rittet vil tiltrekke seg ryttere den passer godt til. Da snakker vi om såkalte "puncheurer". Jeg drømmer om å se Peter Sagan på startstrek, og det er ingen umulighet, sier Hushovd.

- Man må sette seg litt hårete mål, og det hadde vært gøy å få han på plass, tilføyer han.

Et ikon

Slovakiske Sagan ble verdensmester i amerikanske Richmond i 2015. Han forsvarte like godt VM-trøya i Qatar i fjor høst. De siste fem årene har han sikret seg den grønne poengtrøya i Tour de France etter å ha tatt en haug etappeseirer på veien.

Hushovd svarer følgende på hva som til sjuende og sist vil avgjøre om Nord-Norge får besøk av 26-åringen som denne sesongen sykler for tyske Bora-Hansgrohe.

- Det er kalenderen hans. Det sportslige skal passe, og i tillegg kommer de markedsmessige interessene til de som betaler lønnen hans. Jeg tror uansett det er mulig å få laget hans og ham hit, sier Grimstad-karen.

- Hva ville det betydd for rittet dersom Sagan kom?

- Det ville betydd veldig mye. Han er kanskje den største internasjonale sykkelstjernen vi har. Han er nesten blitt et ikon, for han er litt annerledes. Han lager show rundt seg, og det skaper interesse, sier Hushovd.

Håper på Froome

Arctic Race-leder Knut-Eirik Dybdal legger heller ikke skjul på at han har sine drømmer rundt startlista.

- Da vi var hos Team Sky i Frankrike og overleverte fjorårets premie til Gianni Moscon (et halvt tonn laks), så jeg en kar som heter Chris Froome i øynene. Han så på meg og sa at dette hørtes veldig spennende ut, smiler Dybdal til NTB.

- Vi får se, men det hadde vært artig å ha med en av dem som har vunnet Tour de France tidligere, tilføyer han.

Thor Hushovd mener Arctic Race har brukt de fem første leveårene til å berettigede sin eksistens.

- Du kan ikke forvente mer suksess enn dette har vært. Det har vært en sportslig suksess, og arrangørmessig har ting gått som smurt. Rittet vokser steg for steg. Det tar ikke sjumilssteg hvert år, og det er heller ikke ideen. Rittet vokser av seg selv, og da får man også flere store lag og flere store ryttere. Det vil bare fortsette, sier verdensmesteren fra 2010.

- Hvordan skal man tiltrekke seg flere store sykkelnavn?

- Det handler bare om å fortsette å levere bra. Da blir dette en enda større snakkis i feltet og blant lagene. Da vil folk komme til Nord-Norge, for å oppleve dette eventyret, for det er akkurat det det er, sier Hushovd.

Totalt skal rytterne tilbakelegge 680 kilometer i årets Arctic Race. Underveis får både Narvik, Lyngseidet, Bardufoss og Tromsø besøk.

