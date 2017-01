Bob Bradley møtte Semb

- Jeg møtte Semb, men vi snakket ikke spesifikt om jobben som landslagssjef. Det var mer om hva som foregår i norsk fotball. En større diskusjon, sa Bradley til TV 2s reporter.

Da han tidligere ankom Oslo med fly fra London, ville han ikke si hvem han skulle møte på flyplasshotellet, selv om han ble spurt om han skulle i møte med NFF.

- Jeg er her for å besøke en venn, sa Bradley da.

Det er Semb som leder utvalget som jakter på Per-Mathias Høgmos etterfølger, og som skal gjennomføre intervjurundene. Toppfotballsjefen snudde da han traff TV 2s reporter på hotellet.

Stolt

Bradley har tidligere vært landslagssjef for hjemlandet USA og for Egypt. Han hadde suksess da han trente Stabæk. I romjulen fikk han sparken som manager i Premier League-klubben Swansea.

- Jeg er stolt over å bli nevnt i diskusjonen om ansettelse av norsk landslagssjef. Norge er et lite land, men med en stolt fotballhistorie. Det gjelder både for landslaget og for mange klubblag, sa Bradley på spørsmål fra TV 2.

- Jeg likte min tid i Norge veldig mye. Jeg likte fotballsamfunnet, og det var mange gode folk her. Det er ting jeg alltid vil huske.

Interessant

Tidligere har Bradleys agent Ron Waxman uttalt til VG at amerikaneren er interessert i jobben som norsk landslagssjef.

Bradley sa at han skulle være i Oslo i ett døgn, men ville ikke snakke ytterligere om sine framtidsplaner.

Norges Fotballforbund har lett etter en ny landslagssjef siden Per-Mathias Høgmos periode i jobben var over i november.

- Jeg vet at VM-kvalifiseringen ikke gikk som håpet i høst, men det er kamper igjen og muligheter for at det kan snu, sa Bradley til TV 2.

Norges neste kvalifiseringskamp er mot Nord-Irland i slutten av mars.

