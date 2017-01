Ancelotti åpner for Badstuber-utlån

- Dersom han bestemmer seg for å bli, er vi glade for det. Vil han spille for en annen klubb i seks måneder, er vi åpen for å diskutere det, sa Ancelotti onsdag.

27 år gamle Badstuber har spilt for Bayern-klubben siden 2002. Etter at han røk korsbåndet for første gang i 2012 har han vært mye plaget av skader.

Denne sesongen har Badstuber kun vært på banen i tre kamper. Den siste tiden har det vært spekulert i at han kan komme til å avslutte sesongen i Hamburg eller Stuttgart.

Bayern München er i øyeblikket på treningsleir i Qatar. Badstuber er på plass, og trener Ancelotti hevder forsvarsspilleren er i god form.

(©NTB)