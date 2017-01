19-åring slo Federer, men Sveits vant likevel

Hardtslående Alexander Zverev viste ingen respekt for den tidligere verdenseneren og vant 7-6 (7-1), 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) i en svært jevn og spennende kamp med tre tiebreak. Det var også en velspilt kamp. Zverev, som er ranket som nummer 24 i verden, hadde marginene på sin side og kunne juble for triumf.

- "Sacha" (Zverev) server veldig bra, og i denne kampen viste han virkelig hva han er god for. Jeg er ikke skuffet over tapet, men glad jeg hang så godt med i kampen som jeg gjorde og hadde noen fine øyeblikk også, sa Federer i en kommentar etter kampen.

I rute

35-åringen spilte sin annen singlekamp etter at han var tilbake etter et opphold på seks måneder. Kne- og ryggskader tvang ham til å ta et opphold fra tennisen. Selv om han måtte tåle et tap for Zverev, mener han likevel at han er i rute til Australian Open som starter i neste uke.

Sveits er også i rute til å ta finaleplass i Hopman Cup. Etter at Belinda Bencic hadde holdt Sveits inne i kampen med seier over Andrea Petkovic i strake sett, viste Federer og Bencic seg nemlig for sterke for den tyske duoen i doublekampen, som ble avgjort i det nye Fast four-formatet. Sifrene der ble 4-1, 4-2.

Avgjøres fredag

Sveits gjør fredag opp med Frankrike om finaleplass. Begge lagene har vunnet sine to første kamper. Frankrike, med Kristina Mladenovic og Richard Gasquet, slo Storbritannia 3-0 onsdag.

I den andre gruppen er USA, med Coco Vandeweghe og Jack Sock, finaleklar allerede før de avsluttende gruppekampene torsdag.

