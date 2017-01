Weng føler at formen er for god

Tirsdag ble det en ny 3.-plass på den 3. etappen av Tour de Ski. Hun tapte spurten mot Sveriges Stina Nilsson og USAs Jessica Diggins.

Weng er fire sekunder bak ledende Nilsson i sammendraget foran onsdagens jaktstart i meldt snøvær.

-Jeg er egentlig veldig fornøyd med at jeg klarte å holde såpass følge inn. Jeg tenkte at jeg skulle gå fortere fra spurtpunktet og forsøke å gå ifra, men det var tøffere enn jeg trodde. Jeg kjente at jeg manglet det siste giret på skøyting og hadde ikke ”gå-i-fra-tempoet”. Jeg hadde egentlig mer enn nok med å holde følge. Jeg synes det ble et bra løp, selv om det gikk rolig i starten. For min del funket det bra, sa Weng.

Hun føler at hun mangler det siste giret.

-Formen føles bra, men jeg mangler det bitte lille ekstra til å ta de andre. Jeg har ikke det rykket inne som Ingvild hadde på femkilometeren i Val Müstair. Jeg synes det går kjempefort og har mer enn nok med å holde følge. I dag var to stykker bedre, og jeg er glad for at jeg klarte meg såpass bra som jeg gjorde.

Leverer

Likevel leverer Weng så det holder. Det er sjelden at hun flekker tenner såpass så tidlig i sesongen.

- Jeg liker egentlig ikke å være i så god form som jeg er. Jeg pleier ikke å være det så tidlig. Jeg føler meg i litt for god form. Jeg tror at jeg fort kan ha et gir til, men det vet man aldri. Jeg håper å finne det giret som gjør at man kan stå på hele veien, men i dag kunne ikke blitt noe særlig bedre. Det er egentlig litt for bra.

- Mye ligger til rette for at du står øverst på pallen til slutt?

- Vi får nå se. Alle sier at jeg er så god opp den siste bakken, men jeg er egentlig ikke det. Jeg er bedre enn mange andre, men hvis vi ser på tidene er det bare ett år at jeg har gått fort i den siste bakken. Jeg er ingen supermaskin.

Pessimist

Landslagstrener Roar Hjelmeset var fornøyd med det han så av Weng.

- Heidi så bedre ut enn hun følte selv. Jeg tror at Heidi bare blir bedre og bedre ut over i touren, sa Hjelmeset.

Han tror ikke at det varslede snøværet får noen særlig betydning for onsdagens 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

- Jeg tror at snøværet har mer å si i herreklassen. Det er mer spredning i kvinneklassen. Der blir det ofte større avstander.

- Er Stina Nilsson er reell utfordrer til sammenlagtseieren?

- Ja, det er hun definitivt. Hun fikk en fin reise i dag i en løype som det er vanskelig å gå ifra i. Hun viste styrke i den siste bakken da hun dro ifra og vant. Hun kan få mange gode løp framover, mente Roar Hjelmeset.

