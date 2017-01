VM-klar Tønnesen: - Leggen er fin

Bundesliga-proffen pådro seg en alvorlig skade da en muskel i leggen ble 80 prosent revet av under en kamp og spilte sin første kamp for Füchse Berlin i desember etter flere måneder på sidelinjen.

- Leggen er fin. Nå har jeg trent i snart over en måned, så det er veldig deilig. Jeg har spilt tre-fire kamper og fått en del spilletid, sier Tønnesen til NTB på tirsdagens pressetreff med håndballandslaget.

- Trent godt

Tønnesen har hatt to daglige økter med fysioterapeut og fysisk trener for å bli klar til mesterskapet. Sammen med resten av landslaget har 25-åringen brukt romjulen på å forberede seg til VM i Frankrike. Der spiller Norge sin første kamp i gruppespillet mot Polen 12. januar.

Tønnesen forteller at han føler seg 100 prosent og at det ikke er noen grunn til at han ikke skal kunne levere fyrverkeri fra første kast i Nantes.

- Man mangler jo litt kamptrening når man er ute såpass lenge, men samtidig har jeg fått trent godt disse dagene her også, sier Tønnesen, som var en av Norges nøkkelspillere i EM i Polen for et år siden.

- Jeg må være på fra begynnelsen. Det gjelder bare å finne tilbake til den gamle formen, og det håper jeg at jeg kan klare.

Reinkind ute

Også Ole Erevik har kjempet mot klokka for å bli klar til VM. Målvakten skal spille med spesialbriller i Frankrike, mens Tønnesens Bundesliga-kollega, Harald Reinkind, mister mesterskapet. Bækkelagets 19-årige Magnus Abelvik Rød er hans erstatter.

- Det er så klart utrolig kjedelig for oss og Harald at han ikke er med. Han er en veldig viktig spiller for laget. Men vi må se framover. Vi har mange gode spillere, sier Tønnesen.

Landslagssjef Christian Berge forteller at noen av spillerne i troppen fortsatt sliter med småskader ni dager før kampen mot Polen.

- Det er første gang i dag (tirsdag) at vi er alle mann på trening, så det har vært litt av og på. Men vi skal bruke de siste dagene godt, så vi får spilt inn dem som har vært skadeplaget. Optimalt sett hadde vi vært uten skader, men nå er realiteten en annen, så da får vi gjøre det beste ut av det, sier Berge til NTB.

(©NTB)